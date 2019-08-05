Парад в 323-летия ВМФ России журнал The National Interest оценил как демонстрацию мощи России.

Парад в 323-летия ВМФ России журнал The National Interest оценил как демонстрацию мощи России.Хотя на параде не было авианосца "Адмирал Кузнецов" и атомного ракетного крейсера "Петр Великий", ВМФ России продемонстрировал новейшие разработки. Это фрегат "Адмирал Касатонов" (водоизмещение 4,5 тысячи тонн) с противолодочной и противоторпедной система "Пакет-НК", корвет "Гремящий" и дизельная подлодка "Кронштадт".Россия модернизирует флот, концентрируясь на малых, эффективных кораблях, отмечает автор статьи. И в последние десятилетия ВМФ подготовил почву для создания новых проектов.День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".Главный военно-морской парад в этом году проходил в Санкт-Петербурге 28 июля.