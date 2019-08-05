05.08.2019

2019-08-05 18:30:28

Травмированная Цой сообщила об операции

Известная певица Анита Цой готовится к операции на пальце ноги. Фотографию из больницы звезда разместила в личном микроблоге. "Готовлюсь к операции. Но за вами тоже присматриваю", – подписала кадр исполнительница.



Напомним, на недавнем фестивале в Баку певица споткнулась и повредила большой палец левой ноги. Артистку экстренно госпитализировали. Травма оказалась настолько серьезной, что звезде пришлось передвигаться по красной дорожке на инвалидной коляске.