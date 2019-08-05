Майор полиции Ольга Ёжикова получила диплом первой степени в конкурсном испытании по физической подготовке.

В Алтайском крае завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».Более 80 участников из разных регионов страны проходили конкурсные испытания, демонстрируя знания действующего законодательства, криминалистики, навыки оказания первой медицинской помощи и профессиональное владение оружием на огневом рубеже. Среди участников были три представительницы прекрасной части человечества.УМВД России по Владимирской области на конкурсе представила участковый уполномоченный ОМВД России по Александровскому району Ольга Ёжикова. Майор полиции показала достойные результаты, став дипломантом первой степени в конкурсном испытании по физической подготовке.В ходе торжественной церемонии награды и ценные подарки победительнице вручил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России полковник полиции Станислав Колесник.Церемония награждения завершилась праздничным концертом для участников и победителей конкурса.От всей души поздравляем майора полиции Ольгу Ёжикову с заслуженной победой!