Украина нанесла удар условной подводной лодке в ходе учений. Такое поведение вызвало бурю эмоций у пользователей Сети.

Украина нанесла удар условной подводной лодке в ходе учений. Такое поведение вызвало бурю эмоций у пользователей Сети.В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, чтоморская авиация ВСУ провела летно-тактические учения над Черным морем. "В течение недели экипажи совершенствовалилетную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощипострадавшим и эвакуацию", – сообщает пресс-служба.Самым ярким событием этих учений стал поиск вражескойподводной лодки с целью нанесения ей бомбового удара. "Экипажи противолодочных вертолетов исамолета А-26 уничтожили условного противника", – добавили в пресс-службе. По официальнымданным, экипаж вертолета Ка-27 обнаружил воображаемого противника и обозначилзону, где нужно нанести сокрушительный удар.Однако наблюдатели не оценили таких действий,преподнесенных со стороны украинских властей как грандиозных. Украинские ученияпривели пользователей Сети в недоумение, а у некоторых вызвали даже смех, пишет . Наголову Минобороны Украины обрушились язвительные комментарии: " Ого, вотэто сила. Осталось только попросить подводную лодку попросить подплыть поближек берегу, чтобы вертолет долетел!", " Вы уже забыли, как подводныелодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны","Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать".Летно-тактические учения проходили в течение недели, были задействованывертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26.