Украина нанесла удар условной подводной лодке в ходе учений. Такое поведение вызвало бурю эмоций у пользователей Сети.
Украина нанесла удар условной подводной лодке в ходе учений. Такое поведение вызвало бурю эмоций у пользователей Сети.
В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что
морская авиация ВСУ провела летно-тактические учения над Черным морем. "В течение недели экипажи совершенствовали
летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи
пострадавшим и эвакуацию", – сообщает пресс-служба.
Самым ярким событием этих учений стал поиск вражеской
подводной лодки с целью нанесения ей бомбового удара. "Экипажи противолодочных вертолетов и
самолета А-26 уничтожили условного противника", – добавили в пресс-службе. По официальным
данным, экипаж вертолета Ка-27 обнаружил воображаемого противника и обозначил
зону, где нужно нанести сокрушительный удар.
Однако наблюдатели не оценили таких действий,
преподнесенных со стороны украинских властей как грандиозных. Украинские учения
привели пользователей Сети в недоумение, а у некоторых вызвали даже смех, пишет . На
голову Минобороны Украины обрушились язвительные комментарии: " Ого, вот
это сила. Осталось только попросить подводную лодку попросить подплыть поближе
к берегу, чтобы вертолет долетел!", " Вы уже забыли, как подводные
лодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны","Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать".
Летно-тактические учения проходили в течение недели, были задействованывертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26.