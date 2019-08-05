ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Алтамировой Хавы Селимовны, 06.10.1991 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Алтамировой Хавы Селимовны, 06.10.1991 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 16 июня 2011 года.Приметы: на вид 20-25 лет, рост около 168-170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, длинные.Особые приметы: шрам над левой бровью размером 1 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29