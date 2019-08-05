Установлена личность стрелка, устроившего бойню возле бара в городе Дейтон (штат Огайо). Им оказался 24-летний местный житель Коннор Беттс. А арестованного техасского стрелка, 21-летнего Патрика Крузиуса, прокуратура намерена добиваться смертного приговора.

Установлена личность стрелка, устроившего бойню возле бара в городе Дейтон (штат Огайо). Им оказался 24-летний местный житель Коннор Беттс, передает телеканал CBS.Ранее сообщалось, что в ночь с субботы на воскресенье мужчину не пустили в один из городских баров Дейтона. Позднее он вернулся с автоматической штурмовой винтовкой и открыл огонь по людям. Полиция отреагировала мгновенно — стрелок был ликвидирован за одну минуту, хотя был защищен бронежилетом. В результате нападения были убиты девять человек, а также сам стрелок. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, 15 из них уже выписаны из больницы после оказания помощи.В воскресенье утром в доме Беттса прошел обыск, опрашиваются соседи и свидетели трагического инцидента. Следователи полагают, что к нападению мужчина готовился заранее: об этом говорят его посты в соцсетях, манифесты, в которых он выражает ненависть к мексиканским мигрантам и поддерживает антимиграционную политику Трампа.Некоторые политики использовали поступок дейтонского стрелка для собственных заявлений. В частности, член палаты представителей от штата Техас Уилл Херд назвал поступок Беттса "белым националистическим терроризмом" и призвал Конгресс США принять ограниченное законодательство по предотвращению насилия с применением оружия, передает телеканал.Стрельба в Дейтоне была устроена через несколько часов после аналогичного инцидента в торговом центре техасского Эль-Пасо. Там в результате стрельбы погибли 20 человек. Нападавший был задержан, прокуратура США намерена добиваться для 21-летнего Патрика Крузиуса смертного приговора. Сам стрелок согласился сотрудничать со следствием, заявил глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен.Еще через несколько часов днем в воскресенье прозвучали выстрелы и на детской площадке в Чикаго. Ранены семь человек.В крупных городах США усилены полицейские патрули. Особое внимание уделяется местам скопления людей и туристическим достопримечательностям.Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги над Белым домом. Символический жест солидарности с родственниками погибших и пострадавшими продлится до заката 8 августа.