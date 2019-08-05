Прокуратура провела масштабную проверку

Прокуратура провела масштабную проверкуПрокуратура провела масштабную проверку в продуктовых магазинах в Вязниках.Специалисты ведомства устроили рейды в сетевые магазины «Дикси», «Пятерочка», а также продуктовые магазины ООО «Восток», ООО «Мастер» и тд. Выяснилось, что в торговых точках продают продукцию с истекшим сроком годности, а также не ставят ценники на товары.К административной ответственности привлекли 27 должностных лиц.Помимо этого, в отношении 3 бизнесменов возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области