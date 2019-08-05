Местные жители поставили на фиктивный миграционный учет граждан ближнего зарубежья.

В апреле текущего года участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Петушинскому району был выявлен факт нарушения миграционного законодательства 40-летним местным жителем.Установлено, что в период с января по апрель текущего года мужчина направил в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев иностранных государств с указанием места их проживания по месту своего жительства. Однако, намерения предоставить помещение иностранцам у мужчины изначально не было.Аналогичный факт был установлен участковым уполномоченным в Гороховецком районе.45-летний местный житель поставил на фиктивный миграционный учет гражданина одной из соседних республик, не планируя в дальнейшем предоставить помещение для проживания.Обоим фигурантам дознавателями ОМВД России по Петушинскому району и отделения МВД России по Гороховецкому району было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.