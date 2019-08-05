Молодым людям грозит до двадцати лет лишения свободы

Молодым людям грозит до двадцати лет лишения свободыДвух жителей Покрова обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Обвиняемых задержали в январе этого года. Полицейские обнаружили у молодых людей несколько полимерных свертков с сыпучим веществом.После этого правоохранители нашли тайники, организованные фигурантами, из которых изъяли аналогичные запрещенные вещества.Экспертиза показала, что в пакетиках находились синтетические наркотики, общей массой около 55 граммов.Уголовного дела переданы в суд. Молодым людям грозит до двадцати лет лишения свободы.