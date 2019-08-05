Лондонская полиция задержала 17-летнего подростка. Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи Тейт Модерн, перекинув его через полутораметровое ограждение. Как сообщает Скотленд-Ярд, вряд ли они были знакомы.

Лондонская полиция задержала 17-летнего подростка. Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение. Как сообщает Скотленд-Ярд, вряд ли они были знакомы.Малыш упал на крышу основного здания галереи, его вертолетом доставили в больницу. Ребенок находится в критическом состоянии.До приезда полиции подростка удерживали посетители галереи. Теперь его подозревают в покушении на убийство, передает ТАСС.