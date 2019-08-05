Там разобьют палаточный лагерь, где пройдут съёмки

Там разобьют палаточный лагерь, где пройдут съёмкиНеделю без связи и интернета в заповедных лесах проведут 7 семей с детьми, прошедшие кастинг на проект «Территория семьи». На территории национального парка Мещёра неподалёку от Гусь-Хрустального разобьют палаточный лагерь, где пройдут съёмки реалити-шоу.Каждую семью в этом «походе» будут сопровождать психологи — смысл в том, чтобы вдали от цивилизации и без связи с внешним миром улучшить взаимоотношения в семье и наладить контакт между родителями и детьми.На примере участников реалити-шоу: семей с единственным ребёнком, многодетных, полных и с одним родителем, рассмотрят проблемы, с которыми сталкивается любая современная семья, воспитывающая детей-подростков.Наградой участникам проекта будет не только оплаченный «туристический поход» по Мещёре. По итогам шоу определят победителя, который выиграет поездку на море для всей семьи.Несмотря на то, что реалити-шоу будут снимать во Владимирской области, местных участников на съемках не будет.