Злоумышленник, находясь в церкви, похитил икону, спрятав ее под куртку. В дальнейшем он намеревался ее реализовать...
«Участковым уполномоченным ОМВД России по району Митино задержан подозреваемый в краже иконы из храма», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от представителя храма, расположенного на Пятницком шоссе. Она пояснила, что неизвестный похитил из помещения икону преподобного Серафима Саровского. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий сотрудником полиции в Новотушинском проезде был задержан 31 – летний ранее судимый мужчина.
Выявлено, что злоумышленник, находясь в церкви, похитил икону, спрятав ее под куртку. В дальнейшем он намеревался ее реализовать. В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мер по установлению местонахождения иконы.
Дознанием ОМВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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