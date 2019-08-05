Злоумышленник, находясь в церкви, похитил икону, спрятав ее под куртку. В дальнейшем он намеревался ее реализовать...

«Участковым уполномоченным ОМВД России по району Митино задержан подозреваемый в краже иконы из храма», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от представителя храма, расположенного на Пятницком шоссе. Она пояснила, что неизвестный похитил из помещения икону преподобного Серафима Саровского. Ущерб составил 15 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудником полиции в Новотушинском проезде был задержан 31 – летний ранее судимый мужчина.Выявлено, что злоумышленник, находясь в церкви, похитил икону, спрятав ее под куртку. В дальнейшем он намеревался ее реализовать. В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мер по установлению местонахождения иконы.Дознанием ОМВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56