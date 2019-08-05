Монумент создан по инициативе министра обороны авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова

Монумент создан по инициативе министра обороны авторским коллективом под руководством скульптора Даши НамдаковаСкульптурная композиция, посвященная российским и международным миротворческим силам, установлена в военно-патриотическом парке «Патриот». Памятник, созданный при поддержке ПСБ, в день старта Армейских международных игр-2019 открыл министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.Монумент создан по инициативе министра обороны авторским коллективом под руководством скульптора Даши Намдакова. В основе композиции скульптуры «Миротворцам» – стела, собранная из автоматов, которую овивает лавровая ветвь. Образ оружия символизирует военную силу, защищающую мир на планете, а лавр – объединение стремлений и усилий стран-участниц ООН. Стела опирается прикладами на земную полусферу, образуя с ней единое древо, кроной которого выступает гнездо пары голубей, основного символа мира, взаимопонимания, согласия.«Сегодня мы открываем монумент миротворцам, которые по всему миру, практически во всех горячих точках, с честью выполняют взятые на себя обязательства, – заявил в рамках церемонии открытия памятника Сергей Шойгу. – К сожалению, в этой работе не обходится без потерь. Многие, кто выбрал для себя путь миротворца, положили свою жизнь на то, чтобы народы жили в мире и согласии. Сегодня мы отдаем дань памяти и всем погибшим и всем тем, кто с честью несет службу во всех уголках нашей планеты». Он выразил надежду, что памятник «будет напоминать всем, какую тяжелую, нелёгкую работу выполняют миротворцы».Памятная аллея и скульптурная группа были установлены недалеко от павильона D конгрессно-выставочного центра «Патриот», где его могут увидеть все посетители военно-патриотического парка.