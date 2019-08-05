Первая леди Франции Брижит Макрон сейчас уже 66 лет. Годы неумолимо тикают, женщина не становится моложе. Поэтому она нашла более рациональный выход.

Первая леди Франции Брижит Макрон сейчас уже 66 лет. Годы неумолимо тикают, женщина не становится моложе. Поэтому она нашла более рациональный выход.Супруга Эмманюэля Макрона сделала себе пластическую операцию по омоложению лица. Видимо желание соответствовать молодому мужу оказалось слишком сильным. Для своей затеи первая леди предпочла одну из лучших клиник Парижа.Подготовка к процедуре не заняла много времени. Сначала жена политика пришла на первичную консультацию, а на следующий день уже легла на операционный стол. Сразу после хирургического вмешательства, буквально через пару часов, Бриджит уже отправилась из больницы домой.Известно, что весь процесс длился около трех часов. К слову, супруга французского политика также согласилась на общий наркоз. Операция прошла без осложнений.В течение двух дней 66-летняя супруга Эмманюэля Макрона восстанавливалась в Версале. После она отправилась в президентскую резиденцию на берегу Средиземного моря, сообщает.Напомним, Эмманюэль и Бриджит в браке уже 12 лет. Женщина старше супруга на 25 лет, но для их счастья это не помеха.