Злоумышленница рассказала хозяйке о якобы полагающихся льготах, после чего отвлекла внимание пожилой женщины, и тайно похитила из квартиры денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали женщину по подозрению в краже денег у пенсионерки.В Отдел полиции по району Богородское обратилась 88-летняя пенсионерка. Как рассказала потерпевшая, в дверь ее квартиры, расположенной на Открытом шоссе, позвонила неизвестная женщина, представившаяся работником социальной службы. Она рассказала хозяйке о якобы полагающихся льготах, после чего отвлекла внимание пожилой женщины, и тайно похитила из квартиры денежные средства. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная приезжая 47-летняя женщина.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношение подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73