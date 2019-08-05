В Идлибской зоне деэскалации в Сирии, где сейчас действует режим тишины, за минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков, четверо сирийских военных получили ранения. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии, где сейчас действует режим тишины, за минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков, четверо сирийских военных получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.Он проинформировал также, что российский Центр провел одну гуманитарную акцию: жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор были выданы 500 продовольственных наборов. Общий вес переданных сирийцам продуктов составляет 2,4 тонны, пишет ТАСС.