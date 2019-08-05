Позиция Вашингтона относительно Крыма, которую озвучил госсекретарь США Майк Помпео, продиктована стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах и вернуть себе роль главного мирового жандарма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Позиция Вашингтона относительно Крыма, которую озвучил госсекретарь США Майк Помпео, продиктована стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах и вернуть себе роль главного мирового жандарма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.По его мнению, США стремятся доминировать на планете, определяя международную политику. И в этом смысле растущее влияние РФ "идет вразрез с их корыстными, прагматичными интересами", добавил российский парламентарий.Как подчеркнул Бальбек, воссоединение Крыма с Россией стало выходом за рамки, которые США обозначили всему миру после распада СССР.Он заявил, что, даже если киевские власти когда-нибудь и признают Крым российским, Вашингтон с этим не согласится. "Ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", — приводит слова депутата РИА Новости.Ранее госсекретарь США заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.