Вера Брежнева навестила могилу отца. От увиденного на кладбище популярная певица оторопела.

Вера Брежнева навестила могилу отца. От увиденного на кладбище популярная певица оторопела.В 2015 году Вера Брежнева похоронила отца. По сообщениям СМИ, у него остановилось сердце. Тогда убитая горем певица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию неба и солнца, закрытого облаками, и подписала ее: "Если после нас кто-то остается, что-то остается, значит мы будем жить вечно..."С тех пор прошло несколько лет. Певица периодически навещает отца, который нашел свой последний приют на одном из киевских погостов. Так, Вера рассказала о последнем посещении любимого родителя. "По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасет мир...Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят – мы вечны. И эти три слова тому подтверждение (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала .Отметим, что артистка предпочитала не афишировать смерть отца. Известно, что незадолго до кончины родитель певицы пережил клиническую смерть, а еще ему ампутировали ногу. Как рассказывала в интервью , отец медленно шел на поправку: у него восстанавливались память и речь. Однако лечение помогло ненадолго.