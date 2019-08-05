Вера Брежнева навестила могилу отца. От увиденного на кладбище популярная певица оторопела.
Вера Брежнева навестила могилу отца. От увиденного на кладбище популярная певица оторопела.
В 2015 году Вера Брежнева похоронила отца. По сообщениям СМИ, у него остановилось сердце. Тогда убитая горем певица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию неба и солнца, закрытого облаками, и подписала ее: "Если после нас кто-то остается, что-то остается, значит мы будем жить вечно..."
С тех пор прошло несколько лет. Певица периодически навещает отца, который нашел свой последний приют на одном из киевских погостов. Так, Вера рассказала о последнем посещении любимого родителя. "По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасет мир...Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят – мы вечны. И эти три слова тому подтверждение (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала .
Отметим, что артистка предпочитала не афишировать смерть отца. Известно, что незадолго до кончины родитель певицы пережил клиническую смерть, а еще ему ампутировали ногу. Как рассказывала в интервью , отец медленно шел на поправку: у него восстанавливались память и речь. Однако лечение помогло ненадолго.