С начала сезона в регионе зарегистрировали 2625 случая присасываний

С начала сезона в регионе зарегистрировали 2625 случая присасыванийВо Владимирской области зарегистрировали 2625 случая присасываний клещей. В этом году специалисты отмечают снижение активности клещей. Однако, в связи с наступлением грибного сезона, жители региона стали чаще ходить в лес и, соответственно, чаще подвергаются нападению клещей. За прошедшую неделю в больницу обратилось 218 человек, среди них -24 ребенка.Максимальное количество обращений было во Владимире, в Муромском, в Александровском и в Гусь-Хрустальный районах.Исследовали 116 клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 3 случаях.Исследования клещей на наличие возбудителя энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Прием клещей на исследование осуществляют по адресу: город Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет 8 с 9-00 до 11-00.