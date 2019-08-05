В суде насчитали больше 70 миллиардов долгов

В суде насчитали больше 70 миллиардов долговВ Арбитражном суде Владимирской области Владимирский моторо-тракторный завод признали банкротом. Иск к предприятию подало сразу несколько организаций.Пенсионный фонд требовал взыскать с завода долги в сумме 251,5 тысяч рублей. А налоговая инспекция насчитала больше 225 миллионов рублей. ООО «Зона регулируемого развития владимирского тракторного завода» выдвигало требование о взыскании 13 миллионов.Исходя из материалов дела к ООО «ВМТЗ» установлены требования кредиторов в общей сумме 70 миллиардов 217 миллионов рублей.