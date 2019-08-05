Уголовные дела переданы в суд

Уголовные дела переданы в судВ апреле этого года участковым уполномоченным полиции в Петушинском районе выявил факт нарушения миграционного законодательства 40-летним местным жителем.С января по апрель этого года мужчина направил 2 уведомления о прибытии иностранцев с указанием места их проживания у себя дома. Однако селить у себя мигрантов он не собирался.Аналогичное преступление произошло и в Гороховецком районе. 45-летний мужчина поставил на фиктивный миграционный учет гражданина одной из соседних республик, не планируя предоставить ему жилье.Уголовные дела переданы в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.