Но злоумышленники пытались обжаловать приговор

Но злоумышленники пытались обжаловать приговор22-летнего жителя Меленок признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Преступление он совершил 18 августа 2018 года. Пострадавшей девочке не было 14 лет.Ранее Владимирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката осужденного за похожее преступление жителя Судогодского района. Приговором Судогодского районного суда 54-летнему мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 13 лет.Преступление он совершил 21 июля 2018 года в лесном массиве неподалёку от поселка Красный куст Судогодского района.