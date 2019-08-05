Телеведущая сделала заявление на своей странице в Instagram. Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что испытала несколько самых страшных минут в своей жизни.

Телеведущаясделала заявление на своей странице в Instagram. Лера Кудрявцева призналасьпоклонникам, что испытала несколько самых страшных минут в своей жизни.Причиной, покоторой звезда молилась всем богам, стал детский аттракцион в Париже. Именнотаким он изначально показался Лере Кудрявцевой. Она отметила, что уже была готовапопрощаться с родными и отправиться на небеса."Я впринципе ко всему готова, когда знаю, что сейчас будет страшно и адреналин. Новчера после 2-х перелетов и усталости, спокойно прогуливаясь, увиделааттракцион на цепочках. Ну как бы карусель, на мой взгляд, совершеннобезобидная и детская", – вспомнила телеведущая. При этом она добавила, что необратила внимания на высоту этой карусели."Сели,значит, и закружили ввысь до небес. Я вспомнила все свои грехи и готовиласьвзмыть в небо, потому что, по моим раздумьям, цепочка должна была, конечно,оторваться, и мой прах был бы рассеян по Парижу…", – поделилась Лера Кудрявцевасвоим страхом с подписчиками. Пользователи соцсети преимущественно с юморомотнеслись к публикации знаменитости.Телеведущая Лариса Гузеева оставила коллеге комментарий: "Дурочка". Другойфолловер спросил, почему на фото босиком – не на аттракционе лиона потеряла обувь? Звезда также в шутливой манера ответила поклонникам.Отметим, ставмамой во второй раз, обзавеласьразнообразными фобиями, связанными с дочкойМашей. Телеведущая признавалась, что позднее материнство обернулось для нееразвитием "психоза".