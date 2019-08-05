Телеведущая
сделала заявление на своей странице в Instagram. Лера Кудрявцева призналась
поклонникам, что испытала несколько самых страшных минут в своей жизни.
Телеведущая
сделала заявление на своей странице в Instagram. Лера Кудрявцева призналась
поклонникам, что испытала несколько самых страшных минут в своей жизни.
Причиной, по
которой звезда молилась всем богам, стал детский аттракцион в Париже. Именно
таким он изначально показался Лере Кудрявцевой. Она отметила, что уже была готова
попрощаться с родными и отправиться на небеса.
"Я в
принципе ко всему готова, когда знаю, что сейчас будет страшно и адреналин. Но
вчера после 2-х перелетов и усталости, спокойно прогуливаясь, увидела
аттракцион на цепочках. Ну как бы карусель, на мой взгляд, совершенно
безобидная и детская", – вспомнила телеведущая. При этом она добавила, что не
обратила внимания на высоту этой карусели.
"Сели,
значит, и закружили ввысь до небес. Я вспомнила все свои грехи и готовилась
взмыть в небо, потому что, по моим раздумьям, цепочка должна была, конечно,
оторваться, и мой прах был бы рассеян по Парижу…", – поделилась Лера Кудрявцева
своим страхом с подписчиками. Пользователи соцсети преимущественно с юмором
отнеслись к публикации знаменитости.
Телеведущая Лариса Гузеева оставила коллеге комментарий: "Дурочка". Другой
фолловер спросил, почему на фото босиком – не на аттракционе ли
она потеряла обувь? Звезда также в шутливой манера ответила поклонникам.
Отметим, став
мамой во второй раз, обзавелась
разнообразными фобиями, связанными с дочкой
Машей. Телеведущая признавалась, что позднее материнство обернулось для нее
развитием "психоза".