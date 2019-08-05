Актриса озабочена проблемами современных родителей и их детей.
Мария Кожевникова считает, что заняться воспитанием подрастающего поколения
необходимо государству.
Актриса озабочена проблемами современных родителей и их детей.
Мария Кожевникова считает, что заняться воспитанием подрастающего поколения
необходимо государству.
"Вы посмотрите, что у нас творится на детских
площадках! И посмотрите, какое поколение выросло там. Например,
"яжематери". Очень много сейчас у нас неадекватного. И мы это все
понимаем", – рассудила артистка и многодетная мать Мария Кожевникова.
Знаменитость добавила, что нынешних детей кроме гаджетов
ничего не интересует. Младшее поколение не имеет элементарных навыков
общения, из-за чего испытывает большие психологические проблемы.
Марию Кожевникову эта ситуация затронула за живое, она предлагает вернуть "идеологию". "Не
предлагаю какого-то Советского Союза, но найти вот эти точки соприкосновения
сейчас у детей. Их надо находить, и обязательно",
– пояснила свою мысль знаменитость.
Артистка считает, что государство должно помочь с
воспитанием подрастающих граждан. Современных детей надо социализировать, например,
через доступный спорт.
"Спорт стал стоить больших денег, – отметила актриса,
напомнив, что у нас более 20 миллионов жителей страны живут за чертой бедности. – Что
этим детям делать?"
Знаменитость привела в пример собственного отца, говоря о
том, что ранее многие хоккеисты из достаточно бедных семей могли вырваться. "А сейчас, чтобы играть в хоккей, нужны огромные деньги.
Форма, клюшки, и так далее, и за секцию заплатить", – цитирует Марию
Кожевникову . То же, по словам артистки, касается и творческого
развития молодежи.