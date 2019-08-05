Актриса озабочена проблемами современных родителей и их детей. Мария Кожевникова считает, что заняться воспитанием подрастающего поколения необходимо государству.

Актриса озабочена проблемами современных родителей и их детей.Мария Кожевникова считает, что заняться воспитанием подрастающего поколениянеобходимо государству."Вы посмотрите, что у нас творится на детскихплощадках! И посмотрите, какое поколение выросло там. Например,"яжематери". Очень много сейчас у нас неадекватного. И мы это всепонимаем", – рассудила артистка и многодетная мать Мария Кожевникова.Знаменитость добавила, что нынешних детей кроме гаджетовничего не интересует. Младшее поколение не имеет элементарных навыковобщения, из-за чего испытывает большие психологические проблемы.Марию Кожевникову эта ситуация затронула за живое, она предлагает вернуть "идеологию". "Непредлагаю какого-то Советского Союза, но найти вот эти точки соприкосновениясейчас у детей. Их надо находить, и обязательно",– пояснила свою мысль знаменитость.Артистка считает, что государство должно помочь своспитанием подрастающих граждан. Современных детей надо социализировать, например,через доступный спорт."Спорт стал стоить больших денег, – отметила актриса,напомнив, что у нас более 20 миллионов жителей страны живут за чертой бедности. – Чтоэтим детям делать?"Знаменитость привела в пример собственного отца, говоря отом, что ранее многие хоккеисты из достаточно бедных семей могли вырваться. "А сейчас, чтобы играть в хоккей, нужны огромные деньги.Форма, клюшки, и так далее, и за секцию заплатить", – цитирует МариюКожевникову . То же, по словам артистки, касается и творческогоразвития молодежи.