Известный исполнитель показался на публике. Борис Моисеев попал
в объективы репортеров. Фото звезды вызвало у интернет-обывателей бурную
реакцию.
Известный исполнитель показался на публике. Борис Моисеев попал
в объективы репортеров. Фото звезды вызвало у интернет-обывателей бурную
реакцию.
В Сети появился свежий снимок Бориса Моисеева. Журналисты "поймали"
артиста на одном из музыкальных фестивалей, там исполнитель присутствовал в
качестве зрителя.
Обыватели не смогли пройти мимо редкого снимка. В
комментариях они отмечали, что после тяжелой болезни Борис Моисеев выглядит плохо,
поэтому фотографировать, а также публиковать получившиеся кадры после, не стоило,
мол, на него неприятно смотреть.
Реакция публики удивила певицу Алесию Войс. Молодая
вокалистка заступилась за .
"Как можно осуждать человека за его внешний вид?! Тем более,
когда все прекрасно знают, что Борис Михайлович недавно перенес болезнь?
Злопыхатели, вы в своем уме? Борис Михайлович – заслуженный артист России,
замечательный хореограф, режиссер-постановщик многих достойных шоу и
спектаклей, в том числе и за границей. Какая вам вообще разница: как он
выглядит? Нужно, во-первых, иметь уважение, а во-вторых, понимать, что заболеть
может любой и абсолютно в любом возрасте. Желаю крепчайшего здоровья Борису
Моисееву!" – рассудила .
Напомним, в декабре 2010 года перенес инсульт.
У артиста была парализована левая часть тела. Медики ввели звезду в
искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. Спустя время исполнитель
смог восстановиться. Теперь он ведет здоровый образ жизни, однако, по понятным
причинам, концерты больше не дает.