Известный исполнитель показался на публике. Борис Моисеев попал в объективы репортеров. Фото звезды вызвало у интернет-обывателей бурную реакцию.

Известный исполнитель показался на публике. Борис Моисеев попалв объективы репортеров. Фото звезды вызвало у интернет-обывателей бурнуюреакцию.В Сети появился свежий снимок Бориса Моисеева. Журналисты "поймали"артиста на одном из музыкальных фестивалей, там исполнитель присутствовал вкачестве зрителя.Обыватели не смогли пройти мимо редкого снимка. Вкомментариях они отмечали, что после тяжелой болезни Борис Моисеев выглядит плохо,поэтому фотографировать, а также публиковать получившиеся кадры после, не стоило,мол, на него неприятно смотреть.Реакция публики удивила певицу Алесию Войс. Молодаявокалистка заступилась за ."Как можно осуждать человека за его внешний вид?! Тем более,когда все прекрасно знают, что Борис Михайлович недавно перенес болезнь?Злопыхатели, вы в своем уме? Борис Михайлович – заслуженный артист России,замечательный хореограф, режиссер-постановщик многих достойных шоу испектаклей, в том числе и за границей. Какая вам вообще разница: как онвыглядит? Нужно, во-первых, иметь уважение, а во-вторых, понимать, что заболетьможет любой и абсолютно в любом возрасте. Желаю крепчайшего здоровья БорисуМоисееву!" – рассудила .Напомним, в декабре 2010 года перенес инсульт.У артиста была парализована левая часть тела. Медики ввели звезду вискусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. Спустя время исполнительсмог восстановиться. Теперь он ведет здоровый образ жизни, однако, по понятнымпричинам, концерты больше не дает.