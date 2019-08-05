Недавно певец Шура удивился внешнему виду Марины Хлебниковой и предположил, что она алкашка. А потом артисты встретились в коридоре телецентра.
Недавно певец Шура удивился внешнему виду Марины Хлебниковой и предположил, что она "алкашка". А потом артисты встретились в коридоре телецентра.
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) стал гостем программы Насти Ивлеевой "Агент шоу 2.0". Он рассказал, что его очень удивился, увидев свежий снимок Марины Хлебниковой. "Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – заявил артист.
Интересно, как на откровения Шуры отреагировала сама Марина Хлебникова. Кстати, певица ранее в интервью утверждала, что они с Шурой в прекрасных отношениях. Репортеры связались с артисткой, чтобы узнать ее мнение. "Мы с Шурой никогда не ругались. После выпуска как-то встретились с ним в лоб в лоб в теле-центре. Оба шли на запись программ. Так вот, спокойно поприветствовали друг друга, а потом еще начали несколько минут чесать языками. Мне кажется, у Сашки эта больная тема – алкоголь, вот и ляпнул, не подумав. Наверно, он еще подобное сделал ради предстоящего концерта. Ну сказал, и дальше что? Боже мой, конечно, не обижаюсь на него!" – цитирует Марину Хлебникову .
Поклонники всерьез обеспокоены состоянием артистки, чей вес снизился до 41 килограмма. По мнению фанатов, певица выглядит изможденной. Однако сама успокоила общественность: "В этом весе торчу уже полгода, все нормально".
Также певица опровергла данные о том, что пропала с радаров. "Не знаю, почему всегда говорят, что я куда-то пропала. Питер, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону… Я постоянно работаю в разных городах России. Даже сейчас в ближайшие месяцы у меня сложный гастрольный график!" – заявила .