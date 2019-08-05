Телеведущая призналась, что стала крайне чувствительной. Регина Тодоренко разрыдалась во время работы над рекламным роликом.

Телеведущая призналась, что стала крайне чувствительной. РегинаТодоренко разрыдалась во время работы над рекламным роликом.Вместе со знаменитостью в съемках видео учувствовали дети.Вид милых малышей растрогал Регину Тодоренко до слез."Сегодня мы снимаем рекламу с детьми. Я не могу. Я большеникогда не буду сниматься в рекламе с детьми. Я все время плачу. Я смотрю наних и плачу. Я держу их и плачу. Я вообще такая ужасно сентиментальная стала.Что это? У меня вопрос: это вообще нормально, что у меня такая реакция? Вы тожестали такими сентиментальными, когда у вас появились дети? Я просто размякла",– поделилась с поклонниками Регина в Stories своего Instagram.Отметим, что внешний вид звезды отчетливо говорит – она неврет. На опубликованном видео у Тододенко распухшие и красные от слез веки.Напомним, не так давно сама стала мамой.Телеведущая подарила мужу – певцу Владу Топалову – сына, которого назвалиМихаилом. Дома мальчика называют на зарубежный манер – Майклом.Наследнику телеведущей еще нет и года, однако она ужеактивно работает. удается совмещать материнство и карьеру,например, она часто берет маленького Мишу на съемки. Кроме того, вся работа надее YouTube-шоу "Пятница с Региной" проходит прямо в квартире звезды.