Телеведущая призналась, что стала крайне чувствительной. Регина
Тодоренко разрыдалась во время работы над рекламным роликом.
Телеведущая призналась, что стала крайне чувствительной. Регина
Тодоренко разрыдалась во время работы над рекламным роликом.
Вместе со знаменитостью в съемках видео учувствовали дети.
Вид милых малышей растрогал Регину Тодоренко до слез.
"Сегодня мы снимаем рекламу с детьми. Я не могу. Я больше
никогда не буду сниматься в рекламе с детьми. Я все время плачу. Я смотрю на
них и плачу. Я держу их и плачу. Я вообще такая ужасно сентиментальная стала.
Что это? У меня вопрос: это вообще нормально, что у меня такая реакция? Вы тоже
стали такими сентиментальными, когда у вас появились дети? Я просто размякла",
– поделилась с поклонниками Регина в Stories своего Instagram.
Отметим, что внешний вид звезды отчетливо говорит – она не
врет. На опубликованном видео у Тододенко распухшие и красные от слез веки.
Напомним, не так давно сама стала мамой.
Телеведущая подарила мужу – певцу Владу Топалову – сына, которого назвали
Михаилом. Дома мальчика называют на зарубежный манер – Майклом.
Наследнику телеведущей еще нет и года, однако она уже
активно работает. удается совмещать материнство и карьеру,
например, она часто берет маленького Мишу на съемки. Кроме того, вся работа над
ее YouTube-шоу "Пятница с Региной" проходит прямо в квартире звезды.