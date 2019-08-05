Президент провел встречу с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Владимир Путин сделал ряд важных заявлений.

Президент провел встречу с членами Совбезаиз-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД). Владимир Путин сделал ряд важных заявлений.Глава государства сообщил, как наша страна отреагируетна односторонний выход Соединенных Штатов из ДРСМД. Дело в том, что выходиз договора – это новая гонка вооружений с целью США создать ракеты длямгновенного ядерного удара по России.Президент отметил, что Россия не может игнорировать сложившуюся ситуацию, довольствуясьдекларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников. "Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценныепереговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы кэтому готовы", – цитирует Владимира Путина РИА Новости.Материал дополняется