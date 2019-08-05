Президент провел встречу с членами Совбеза
из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД). Владимир Путин сделал ряд важных заявлений.
Президент провел встречу с членами Совбеза
из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД). Владимир Путин сделал ряд важных заявлений.
Глава государства сообщил, как наша страна отреагирует
на односторонний выход Соединенных Штатов из ДРСМД. Дело в том, что выход
из договора – это новая гонка вооружений с целью США создать ракеты для
мгновенного ядерного удара по России.
Президент отметил, что Россия не может игнорировать сложившуюся ситуацию, довольствуясь
декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников. "Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные
переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к
этому готовы", – цитирует Владимира Путина РИА Новости.
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