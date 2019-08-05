Алексей Потапенко, более известный как Потап, опубликовал на своей странице в Instagam новый снимок. Он спровоцировал бурю обсуждений.

Алексей Потапенко, более известный как Потап, опубликовал на своей странице в Instagam новый снимок. Он спровоцировал бурю обсуждений.На фото продюсер позирует вместе со своей новоиспеченной супругой Настей Каменских. На муже розовая футболка с пальмами, а на жене белая майка на бретелях, джинсовые шорты и множество различных украшений для завершения образа.Внимательные поклонники обратили внимание, что Алексей не совсем здоров. Они заметили на его левом глазу покраснение и незначительное новообразование."Ячмень! Покрути дулю срочно!", "А что у Потапа с левым глазом?", "Отвечая про глаз, ячмень по ходу или комарик любви цапнул!", "Что за сиська под глазом?", "У вас похоже хозязиум на глазу, скорейшего выздоровления вам!","Пчела укусила за глаз?",– терялись в догадках фанаты."Лешка, пусть Настя плюнет тебе в глаз", – в шутку посоветовала подписчица.Также многие отметили, что продюсер значительно сдает позиции, ведь он уже не так молод, как раньше. "Капец ты старый стал, как Настя за тебя вышла?", "Возраст берет-таки свое", "Потап как-будто под фильтром старости", "Дед старый", – не унимались злопыхатели.Несмотря на такое количество негативных комментариев нашлись и те, кто поддержал влюбленных добрыми словами. "Обожаю вашу пару. Всегда думала, почему они не вместе? И вот теперь я очень рада!", – призналась поклонница.