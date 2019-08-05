Задержан провокатор Максим Стеклов, который накануне принимал участие в незаконном митинге в Москве. Это тот самый интернет-пользователь, который в своем профиле в Твиттере призывал убивать детей силовиков Росгвардии после идентификации их отцов.

Задержан провокатор Максим Стеклов, который накануне принимал участие в незаконном митинге в Москве. Это тот самый интернет-пользователь, который в своем профиле в "Твиттере" призывал убивать детей силовиков Росгвардии после идентификации их отцов, сообщает "Россия 24". Как выяснилось, Стеклов — это псевдоним, на самом деле этого человека зовут Владислав Синица."Следственным комитетом Российской Федерации задержан житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления экстремистского характера, — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. — Установлено, что Синица под сетевым псевдонимом разместил через социальную сеть для широкого круга лиц призыв к насилию в отношении детей правоохранителей. Тем самым преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и прежде всего их детям. Следствием уже проведен обыск по месту жительства фигуранта, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, которые в настоящее время исследуются специалистами Следственного комитета. Всем действиям обвиняемого следователи дадут всестороннюю правовую оценку, проверив также его причастность к иным возможным преступлениям. Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства".Стоит отметить, что в комментариях к посту Синицы в Интернете многие пользователи резко осудили его агрессивные призывы. Некоторые даже писали, что таких как он "ждет Колыма". В свою очередь, сам провокатор ответил им, что его можно будет встретить на несогласованной акции 3 августа.Ранее некий интернет-проект "Сканер" выложил в Сеть информацию о правоохранителях, которые обеспечивали безопасность на несогласованном митинге 27 июля в Москве. После этого семьям некоторых силовиков стали поступать сообщения с угрозами. Это вызвало бурю возмущения в социальных сетях.