В Великобритании ученые постоянно совершают новые открытия. Но любая система дает сбой. Стало известно, что британские медики не могут поставить диагноз подростку.

В Великобритании ученые постоянно совершают новые открытия. Но любая система дает сбой. Стало известно, что британские медики не могут поставить диагноз подростку.Беда коснулась 16-летнего юношу Валентино Эродоту, который проживает с семьей в пригороде Лондона. Мальчик парализован, но врачи не могут понять причину и помочь ребенку.Все началось с того, что у подростка появилось чувство жжения в груди. Уже через две недели после этого у него атрофировались ноги.По утверждению сайта , убитые горем родители мальчика отдали все свои сбережения, чтобы снова поставить своего сына на ноги, но ничего не помогает. Сумма на лечение оказалось внушительной -30 тысяч фунтов стерлингов (почти 2,7 млн рублей). Кроме того, им удалось собрать пять тысяч фунтов стерлингов при помощи краудфандинга."Каждый пенни, который мы можем собрать сейчас, очень ценен для нас", – передает издание Daily Mail слова матери юноши.Медики долго ломают голову над загадочным заболеванием. Сначала Валентино поставили гастрит и начали усердно его лечить, но оказалось юноша не страдает этой проблемой. Не угадав с первым диагнозом, специалисты решили, что у Эродоту синдром хронической усталости и глютеновая атаксия. К несчастью врачей, их предположения снова оказались неверными. На данный момент врачи продолжают искать причину заболевания.