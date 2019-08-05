Артист и телеведущий высказался на своей странице в Instagram об отдыхающих в Крыму жителях Незалежной. Слова Евгения Петросяна прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Артисти телеведущий высказалсяна своей странице в Instagram об отдыхающих в Крыму жителях Незалежной. Слова ЕвгенияПетросяна прокомментировал член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян.Юморист отметилбольшое количество украинских туристов на полуострове. "В Ялте нынчетепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бытам ни говорили. Отдыхающие "улыбаются, радуются солнцу, морюи друг другу, как и должно быть в этом мире", – написал в соцсетиЕвгений Петросян.По мнению ВадимаМанукяна, рассказ артиста о наличии большого количестваукраинцев в Крыму бьет по их президенту Владимиру Зеленскому и его заявлениям. "Украинцына отдых в российский Крым с удовольствием приезжают, а он не может, хотя яуверен, что очень хочет", – отметил собеседник "Дни.ру".По его словам, граждане Незалежной даже праздникироссийские празднуют. "Приходили недавно на день ВМФ России. Сколько бы неговорили власти Украины о том, что Крым принадлежит им, но слаще от этихзаявлений никому не становится. Рядовые украинцы давно уже признали Крымроссийским и с удовольствием ездят в него отдыхать", – высказался эксперт. Ондобавил, что расплачиваются они там не гривнами, а российскими рублями.Манукян обратил внимание на то, что "только украинскиеселебрити Крыма сторонятся, как черт ладана". Он считает, что Зеленскому порабы приехать в Крым."Нет ни одной юридической проблемы ему это сделать.Пусть посмотрит в глаза крымчанам и получит все ответы на интересующие еговопросы о принадлежности полуострова", – заявил Вадим Манукян.Напомним, ранеев своем микроблоге оценил популярные в Сети стишки-пирожки.Артист опубликовал несколько четверостиший, построенных на игре слов. Водном из них высмеивает половое бессилие у мужчин в возрасте: "Мой дядясамых честных правил,/ Когда не в шутку занемог,/ То вспомнил чудноемгновенье,/ Когда он мог еще пока".