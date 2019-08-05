Супруга хоккеиста рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Анастасия Шубская поделилась болью в Stories на своей странице в Instagram.

Супруга хоккеистарассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Анастасия Шубская поделилась болью в Stories на своей страницев Instagram.4 августа младшая дочь актрисы Веры Глаголевой вместе с мужем посетиликонцерт Дженнифер Лопес в Москве. Оказывается, на шоу жена Александра Овечкинаприехала из больницы и туда же отправилась и после выступления.Анастасия Шубская выложила видео из палаты медучреждения. В кадреона лежит на кровати, а рядом располагается капельница. "Вырвалась на концерт иобратно – долечивать почки", – сообщила она поклонникам. О точномдиагнозе супруга хоккеиста предпочла не рассказывать.Отметим, это непервая проблема со здоровьем, которой Анастасия Шубская делится публично.Так, в 2018 году оналежала под капельницами. "Болеть никак нельзя. В ход идутвитамины", – делилась девушкав своем Instagram-аккаунте.Напомним, дочь Глаголевой и Александр Овечкин женаты почти тригода. В августе их первенцу исполнится годик.Ранее девушку заподозрили во второй беременности. Поводом к слухампослужил округлившийся живот , который подчеркнуло облегающееплатье. Однако домыслы пользователей Сети не получили официальногоподтверждения. Вместе с тем, не скрывает, что они с супругомхотят много детей.