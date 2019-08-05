Супруга хоккеиста
рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Анастасия Шубская поделилась болью в Stories на своей странице
в Instagram.
Супруга хоккеиста
рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Анастасия Шубская поделилась болью в Stories на своей странице
в Instagram.
4 августа младшая дочь актрисы Веры Глаголевой вместе с мужем посетили
концерт Дженнифер Лопес в Москве. Оказывается, на шоу жена Александра Овечкина
приехала из больницы и туда же отправилась и после выступления.
Анастасия Шубская выложила видео из палаты медучреждения. В кадре
она лежит на кровати, а рядом располагается капельница. "Вырвалась на концерт и
обратно – долечивать почки", – сообщила она поклонникам. О точном
диагнозе супруга хоккеиста предпочла не рассказывать.
Отметим, это не
первая проблема со здоровьем, которой Анастасия Шубская делится публично.
Так, в 2018 году она
лежала под капельницами. "Болеть никак нельзя. В ход идут
витамины", – делилась девушка
в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, дочь Глаголевой и Александр Овечкин женаты почти три
года. В августе их первенцу исполнится годик.
Ранее девушку заподозрили во второй беременности. Поводом к слухам
послужил округлившийся живот , который подчеркнуло облегающее
платье. Однако домыслы пользователей Сети не получили официального
подтверждения. Вместе с тем, не скрывает, что они с супругом
хотят много детей.