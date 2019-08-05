05.08.2019

2019-08-05 15:25:20

Жена президента Сирии поборола рак

Супруга президента Сирии Асма Асад полностью излечилась от онкологического заболевания. "Со всей этой болью и усталостью покончено... К счастью, я целиком поборола рак", – цитирует женщину .



Асма Асад поблагодарила всех граждан, которые поддерживали ее на протяжении всего курса лечения. Супруга сирийского лидера также пожелала здоровья людям, страдающим от онкологии.



Напомним, в августе 2018 года женщине поставили страшный диагноз – рак груди. В конце января Асме Асад провели операцию по удалению злокачественной опухоли, сообщает .