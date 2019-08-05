В медучреждении работают 2 врача и 3 медсестры

В медучреждении работают 2 врача и 3 медсестрыЖители микрорайона Лесной передали в облздрав обращение на имя директора департамента Алексея Мозалёва. Обращение за сохранение поликлиники в этом микрорайоне подписали около 200 человек. Копию письма жители собираются направить губернатору Владимиру Сипягину.Как рассказала лидер инициативной группы Валентина Селифанова, Лесной полон слухов о предстоящем закрытии поликлиники.Жители Лесного требуют сохранить поликлинику, не допустив повторения ситуации, которая произошла в Струнино и Оргтруде, и говорят, что оставляют за собой право отстаивать интересы людей всеми законными способами.Активисты также напомнили, что в микрорайоне живут почти 3 тысячи жителей, в том числе дети, много и пенсионеров. Все они нуждаются в медобслуживании. Сегодня в поликлинике микрорайона работают 2 врача и 3 медсестры. О других «узких» специалистах в Лесном даже и не мечтают.