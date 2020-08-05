16 июля прошлого года молодой человек продал своему знакомому «амфетамин» массой 0,59 грамм.

Во Владимире вынесли приговор 26-летнему жителю города. Он признан виновным в незаконном сбыте психотропных веществ. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что 16 июля прошлого года молодой человек продал своему знакомому «амфетамин» массой 0,59 грамм.На суди обвиняемый выдвинул версию о том, что лишь оказывал помощь своему знакомому в приобретении психотропного вещества. Однако гособвинитель представил суду исчерпывающие доказательства вины подсудимого.В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет. С учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание определено в виде 8 лет 2 месяцев исправительной колонии строгого режима.