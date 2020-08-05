Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!КТО ЗАПЛАТИТ ПОСТРАДАВШИМ «Ростелеком» назвал возможные причины падения вышки в Коврове https://vladtv.ru/incidents/113596/ЗАРАЗА НА СВАЛКАХ Во Владимирской области опасные отходы утилизировали с нарушениями https://vladtv.ru/society/113589/КАК ВЫЙТИ ИЗ ЧАЩИ Владимирцев научат поиску людей в лесу https://vladtv.ru/society/113566/НЕ ТОЛЬКО КОРОНАВИРУС Жителям Владимирской области угрожают новые штаммы гриппа https://vladtv.ru/society/113582/НА ТРЕНЕРСКУЮ РАБОТУ Олег Стогов стал главным тренером ФК "Муром" https://vladtv.ru/sports/113587/