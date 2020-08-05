Легковушка опрокинулась в кювет и загорелась. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудникам МЧС по Владимирской области пришлось тушить еще один автомобиль, который загорелся в результате ДТП.По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло на трассе Владимир – Муром в Судогодском районе, у деревни Сойма около 14.20. Легковушка опрокинулась в кювет и загорелась. К счастью, никто не пострадал.Напомним, что в 11 утра на автодороге Владимир - Гусь-Хрустальный в результате ДТП загорелась вазовская семерка. Пострадали 4 человека. А в ночь на 5 августа сгорели два легковых автомобиля - во Владимире и Муромском районе.