В Сети появился обновленный рейтинг телеведущих, которым россияне доверяют больше всего. Максим Галкин поднялся на две позиции и сместил своего коллегу Ивана Урганта.

В Сети появился обновленный рейтинг телеведущих, которым россияне доверяют больше всего. Максим Галкин поднялся на две позиции и сместил своего коллегу Ивана Урганта.Больше всего россияне доверяют телеведущему Андрею Малахову. На второй строчке расположился юморист Максим Галкин, ранее занимавший четвертое место. Тройку лидеров замыкает журналист Александр Гордон.Четвертым в рейтинге оказался шоумен Иван Ургант, который до этого был на второй строчке. За ним следуют журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев. Седьмое место присудили резиденту Comedy Club Павлу Воле.Медиаменеджер Андрей Норкин занял восьмую строчку. Далее идет участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина. На десятое место поместили ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича.Результаты опроса представил . О наиболее влиятельных знаменитостях рассказали 2 400 человек старше 14 лет. В рейтинг вошли персоны, для которых телевидение является основным видом деятельности.Отмечается, что участниками исследования стали покупатели, пользователи, потребители. Респонденты имеют разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиа-предпочтения.