При соблюдении требований санитарно-эпидемиологических правил

С учётом улучшения эпидемической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции во Владимирской области рассматривается вопрос о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий.В связи с этим по предложению регионального управления Роспотребнадзора всем видам гостиниц, апартотелям, туристским базам и базам отдыха, гостевым домам и другим средствам размещения разрешено заселять граждан, прибывающих из других регионов.При этом в объектах размещения должны соблюдаться требования санитарно-эпидемиологических правилФото https://ostrovok.ru/