Во Владимире сдать ЕГЭ на 100 баллов удалось 17 выпускникам из 1,5 тысяч одиннадцатиклассников. В областной столице подводят итоги после основного этапа сдачи Единого государственного

Во Владимире сдать ЕГЭ на 100 баллов удалось 17 выпускникам из 1,5 тысяч одиннадцатиклассников. В областной столице подводят итоги после основного этапа сдачи Единого государственного экзамена. Больше всего учеников, которые справились с ЕГЭ «на все 100″, в гимназии №3. 6 одиннадцатиклассников этого учебного заведения отличились по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам. Причем пятеро из ребят —