В зависимости от количества часов работы, медики могут получить до 22297,6 рублей

Вслед за медицинским персоналом государственных больниц, право на стимулирующие выплаты за работу с заражёнными коронавирусом пациентами получили врачи частных клиник Владимирской области. По информации пресс-службы Белого дома, и.о Губернатора Александр Ремига 4 августа подписал соответствующее постановление.Выплаты полагаются персоналу клинической больницы «РЖД-Медицина» города Мурома, её структурных подразделений во Владимире и Коврове, поликлиники «РЖД-Медицина» в Александрове, а также частной клиники «Эльче» в Гусь-Хрустальном.Врачи амбулаторно-поликлинического звена, в зависимости от количесва часов работы, могут получить до 22297,6 рублей, персонал среднего звена – до 11148,8 рублей, а младший персонал – до 5574 рублей.