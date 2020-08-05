Галерея славы Владимирской области у Белого дома пострадала. Неизвестные испортили несколько портретов лучших жителей региона и передовых коллективов. Напомним, тех, кто достоин

Галерея славы Владимирской области у Белого дома пострадала. Неизвестные испортили несколько портретов лучших жителей региона и передовых коллективов. Напомним, тех, кто достоин представлять нашу область на доске почета выбирают ежегодно с 2002 года. И подобных случаев вандализма, связанных с Галереей славы давно не было. Неизвестные разбили рамки фотографий коллектива из Гороховца и заслуженного тренера России