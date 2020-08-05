Книги — сельским библиотекам. Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек». В течение нескольких месяцев молодые люди собирали по

Книги — сельским библиотекам. Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек». В течение нескольких месяцев молодые люди собирали по области книги. Дарья Барабанова, участница команды «Молодежка ОНФ»: Жители Владимирской области, в том числе и сами участники «Молодежки» активно принимали участие в данной акции. Было собрано около двух тысяч экземпляров. Подготавливая книги