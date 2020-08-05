Сегодня "Муром" сыграет стартовый матч в новом сезоне. В 1/256 финала Кубка России проведет игру с ФК «Рязань».

Пост главного тренера футбольного клуба "Муром" займет Олег Стогов. До этого он был спортивным директором клуба.По информации сайта Муро24, помогать Стогову будут Игорь Лузякин и Вячеслав Крыканов. Лузякин ранее работал в клубе родного города Орел, в том числе, и в качестве главного тренера. Крыканов тренировал голкиперов в структуре московского «Локомотива».Напомним, сегодня "Муром" сыграет стартовый матч в новом сезоне. В 1/256 финала Кубка России проведет игру с ФК «Рязань». Игра пройдёт на стадионе имени Лосева, без зрителей.