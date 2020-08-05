В Перекопском городке эта детская площадка чуть ли не единственная во всем районе. Здесь собираются дети от мала до велика. Так как никаких вопиющих инцидентов здесь ещё не происходило,

В Перекопском городке эта детская площадка чуть ли не единственная во всем районе. Здесь собираются дети от мала до велика. Так как никаких вопиющих инцидентов здесь ещё не происходило, родители спокойно отпускали своих детей-школьников на прогулку. Но вот случилось. Трое подростков решили пошутить над 9-летним Иваном — получилось неудачно. Со слов родителей пострадавшего мальчика, ребята