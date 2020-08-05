Звезда сериала Папины дочки ведет тайную страницу в соцсетях. Поклонники уверены, что Мирослава Карпович создала второй аккаунт в Инстаграм, где публикует стихи для Павла Прилучного.

Звезда сериала "Папины дочки" ведет тайную страницу всоцсетях. Поклонники уверены, что Мирослава Карпович создала второй аккаунт в "Инстаграм",где публикует стихи для Павла Прилучного.Сетевые детективы обнаружили загадочный микроблог. Онпринадлежит некой девушке по имени Мира. Хозяйка страницы выкладывает стихотворенияо любви.Пользователи Сети уверены, что аккаунт принадлежит актрисеМирославе Карпович. Дескать, трогательныестроки звезда сериала "Папины дочки" посвящает возлюбленному и коллеге по цехуПавлу Прилучному.Интернет-пользователи даже нашли доказательства своим предположениям.Как оказалось, в "Сторис" микроблога публикуются фотографии, снятые в закрытомпоселке Трувиль. Именно там живет Прилучный. Загородный дом артистприобрел в браке с матерью своих детей Агатой Муцениеце.Также есть версия, что аккаунт ведет кто-то из поклонниковМирославы и Павла. Однако эта теория не отвечает на вопрос, откуда у владельцастраницы снимки из дома Прилучного.4 Авг 2020 в 12:33 PDTРанее были обнародованы .Появились данные о том, что актер, будучи в браке, крутил роман нетолько с Карпович. Якобы параллельно он состоял в отношениях с актрисой ЮлиейФранц.