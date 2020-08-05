Звезда сериала Папины дочки ведет тайную страницу в
соцсетях. Поклонники уверены, что Мирослава Карпович создала второй аккаунт в Инстаграм,
где публикует стихи для Павла Прилучного.
Звезда сериала "Папины дочки" ведет тайную страницу в
соцсетях. Поклонники уверены, что Мирослава Карпович создала второй аккаунт в "Инстаграм",
где публикует стихи для Павла Прилучного.
Сетевые детективы обнаружили загадочный микроблог. Он
принадлежит некой девушке по имени Мира. Хозяйка страницы выкладывает стихотворения
о любви.
Пользователи Сети уверены, что аккаунт принадлежит актрисе
Мирославе Карпович. Дескать, трогательные
строки звезда сериала "Папины дочки" посвящает возлюбленному и коллеге по цеху
Павлу Прилучному.
Интернет-пользователи даже нашли доказательства своим предположениям.
Как оказалось, в "Сторис" микроблога публикуются фотографии, снятые в закрытом
поселке Трувиль. Именно там живет Прилучный. Загородный дом артист
приобрел в браке с матерью своих детей Агатой Муцениеце.
Также есть версия, что аккаунт ведет кто-то из поклонников
Мирославы и Павла. Однако эта теория не отвечает на вопрос, откуда у владельца
страницы снимки из дома Прилучного.
4 Авг 2020 в 12:33 PDT
Ранее были обнародованы .
Появились данные о том, что актер, будучи в браке, крутил роман не
только с Карпович. Якобы параллельно он состоял в отношениях с актрисой Юлией
Франц.