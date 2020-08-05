Масштабный взрыв прогремел в грузовом порту Бейрута днем 4 августа. Согласно последним данным, погибли свыше 130 человек. Сообщается о тысячах пострадавших. Официальные власти сообщают о том, ..

Масштабный взрыв прогремел в грузовом порту Бейрута днем 4 августа. Согласно последним данным, погибли свыше 130 человек. Сообщается о тысячах пострадавших. Официальные власти сообщают о том, что разрушению подверглась половина города.Последствия взрыва оказались настолько заметными, что разглядеть их смогли даже из космоса. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" сделал снимок, передает . Фото опубликовал Роскосмос.Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В»— РОСКОСМОС (@roscosmos)Напомним, как следует из последней версии событий, взрыв в грузовом порту Бейрута произошел из-за детонации хранившейся на складе аммиачной селитры весом в 2,7 тысячи тонн. Она была конфискована с судна, ходившего под флагом Молдавии и принадлежавшего зарегистрированной на Маршалловых островах компании живущего на Кипре российского бизнесмена Игоря Гречушкина. В момент ареста на корабле был российско-украинский экипаж.