Подозреваемый, находясь в вагоне электропоезда столичного метрополитена, на фоне внезапно возникшего конфликта с пассажиром, нанес последнему ножевое ранение в область брюшной полости...

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого противоправного деяния на территории столичного метро в 2009 году.Установлено, что 28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего в перегоне между станциями «Измайловская» – «Первомайская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена на фоне внезапно возникшего конфликта с пассажиром, нанес последнему ножевое ранение в область брюшной полости. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в одном из медицинских учреждений столицы.По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили местонахождение фигуранта. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа подозреваемый был задержан и в сопровождении полицейских доставлен в следственные органы.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18