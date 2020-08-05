Было выявлено, что собственница жилого помещения поставила на миграционный учет граждан России в своей квартире на Батюнинской улице...

Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками ОВМ ОМВД России по району Печатники г. Москвы задержана 27-летняя женщина, подозреваемая в фиктивной постановке на учет граждан России.Полицейскими в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственница жилого помещения поставила на миграционный учет граждан России в своей квартире на Батюнинской улице. При этом, достоверно зная, что по данному адресу они проживать не будет, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Полицейские задержали подозреваемую - 27-летнюю москвичку.Отделением дознания ОМВДРоссии по району Печатники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18